Семья подмосковных фермеров привезла свои молочные продукты беженцам из Донбасса

Жители Шаховской производят на своей семейной ферме молоко, сметану, масло и сыр. Они решили поделиться своими молочными продуктами с беженцами из Донбасса.

На своей семейной ферме подмосковные жители держат хозяйство из 300 коров. В день они перерабатывают две-три тонны молока, планируя выйти на 8-10 литров.

«Папа, мама, я, сестра, муж сестры. И все занимаетесь хозяйством. Да, каждый определенными моментами», — рассказал фермер Станислав Ройгаз.

Свою продукцию семья продает, а заработанное вкладывает в развитие производства. Когда в регион поехали беженцы из Донбасса, фермеры повезли им свою продукцию бесплатно. Такое решение было принято на семейном совете.

«Поступила информация от отца — все собираемся. Там не было долгого размышления, на счет того, нужно это везти или не нужно. Можем помочь, чем можем, то и привезли. <…> Мы привезли творог сыр, сметану, йогурт классический, ряженку. Молоко пастеризованное», — перечислил Ройгаз.

Сейчас 148 беженцев из Донбасса находятся в детском юношеском оздоровительном центре под Подольском. Сколько они здесь пробудут — неизвестно. Хотя те, кто из Луганска, уже начали возвращаться домой, так как там стало спокойно. В Донецке пока продолжаются обстрелы.

«Я из Донецка с двумя детьми приехала. Еще ждем третьего. Думаю у вас и родим», — сказала Екатерина Буряк.

Девушку поставили на учет в больницу. Женщин и детей возят на экскурсии, в цирк. Ребята ходят в кружки и секции, занимаются в спортивном зале. Со многим работают психологи. В оздоровительном центре пятиразовое питание. В холлах стоят вазочки с конфетами и печеньем. Склад под завязку забит продуктами, на которые есть все необходимые сертификаты.