Подмосковье 16 января 2024, 20:40 Семья пекарей из Рузы наладила производство хлеба для жителей Подмосковья Мария Шматкова

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Пекари из Рузского городского округа представили свой знаменитый хлеб в комплексе «Одинцовском подворье». Одни из них — семья Васьковских, которая более пяти лет кормит жителей Подмосковья своей продукцией.

Васьковские не стремятся к расширению бизнеса, хотят сохранить индивидуальный подход и ручной процесс выпечки хлеба. Это ценят покупатели. Ежедневно 100 свежеиспеченных булок хлеба привозят в Одинцово, чтобы накормить горожан.

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В ассортименте несколько видов: ржаной, пшеничный, зерновой. Весь хлеб выпекается на закваске без использования дрожжей и стабилизаторов. Именно поэтому каждая булка неповторима, как и каждая партия.

«Достаем ржаной заварной хлеб. Вот это хлеб цельнозерновой, у него четырехфазная процедура сбраживания в процессе приготовления. Этот хлеб традиционный для всей средней полосы нашей Родины. Примерно по таким технологиям и рецептам готовили хлеб наши предки. Этому рецепту около 300-400 лет. Только печь была не электрическая, а традиционная русская. За один раз в этой печи выпекается 36 булок по 800 грамм, но начинался этот хлеб готовится трое суток назад», — рассказал создатель Хлебной мастерской BUTTERBROT Ярослав Васьковский.

Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова Мария Шматкова

Чтобы открыть собственную пекарню Ярослав и Мария много учились, прошли курсы у разных технологов и пекарей, причем не только в России, но и в Европе, так что о создании правильного и вкусного хлеба знают абсолютно все.

«Хлеб — это исконно русский продукт. Хлеб мы готовили давно, к хлебу так же у нас есть правильное масло холодного отжима, поэтому и название такое, в переводе „Хлеб с маслом“. Хлеб у нас правильный на закваске. Мы очень внимательно относимся к питанию нашей семьи и длительное время находились в поисках правильных продуктах. Но основу нашего питания составляет хлеб. Но найти хороший и качественный не получилось, поэтому имея большое пекарский опыт мы решили открыть собственное производство», — поделилась Мария Васьковская.

Хлеб из Рузы приезжает в Одинцово ровно в 8.00 часов утра, к вечеру не остается ни одной булки. Покупатели распробовали бездрожжевой продукт и с удовольствием приходят каждый день за вкусной и свежей выпечкой.

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