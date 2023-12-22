Подмосковье 22 декабря 2023, 09:14 Семья Нестеровых открыла ферму для развития агротуризма в Орехово-Зуеве Телеканал «360»

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Анастасия и Дмитрий Нестеровы переехали из Москвы в Орехово-Зуевский округ восемь лет назад. Они открыли ферму в деревню Яковлево, где будут развивать агротуризм.

Семейная ферма началась с инкубатора, купленного ко Дню рождения Анастасии.

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«Инкубатор за пять тысяч рублей, в который мы заложили яйца и вывели самых первых собственных кур. Также мы смогли вырастить огромных индюков — это была наша гордость. У нас были индюки размером больше, чем дети», — рассказала Анастасия Нестерова.

Сейчас на ферме живут не только куры, но и фазаны, гуси, утки, павлины и страусы. Еще есть белки, марал, козы. Часть животных Анастасия и Дмитрий в буквальном смысле слова спасли. Например, пони по кличке Пончик хотели отправить на убой, но Нестеровы его выкупили. Ослица Боня приехала в деревню из закрывшегося этнопарка.

«Она была в ужасном состоянии — очень худая. Мы ее обогрели, обласкали. Это сейчас практически член семьи, она такая дружная и со всеми ладит», — поделилась Анастасия.

Нестеровы планируют развивать на своей ферме агротуризм. Для начала разобьют огород для посетителей, чтобы все желающие могли летом угоститься зеленым горошком, клубникой, малиной и свежей зеленью. Также построят беседки для пикников с фермерскими продуктами.

«Мы планируем развивать агротуризм — это строительство домиков для кратковременного проживания, это кафе с самой вкусной фермерской кухней, рыбалка, баня с возможностью выйти к открытой воде», — сообщила Анастасия.

Кроме того, в соседнем лесу фермеры планируют оборудовать фотозоны и места отдыха: лавочки, гамаки, беседки для уединения с природой.

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