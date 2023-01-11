Подмосковье 11 января 2023, 21:40 Семья мобилизованного жителя Ступина получила сертификат на покупку жилья

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В этом году в Ступине семья мобилизованного Виталия Колмыкова получила сертификат на покупку жилья за счет государства. Такую же финансовую поддержку приобрели и еще шесть семей, среди которых есть неполные и одна многодетная. В целом на всех приходится 11 детей.

У Колмыкова две девочки. Их сейчас самостоятельно воспитывает супруга Мария, с которой местный житель в браке уже пять лет. О сертификате мужчина узнал по телефону

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«Все документы собирали вместе. Сейчас без него тяжеловато, но ничего. Больше не на кого надеяться, справимся. Когда вернется, квартира уже будет», — заявила местная жительница.

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Программа «Обеспечение жильем молодых семей» действует в рамках областной программы «Жилище» с 2006 года. За это время социальные выплаты получили 143 семьи, сообщила начальник отдела по работе с молодежью округа Оксана Шишкова.

Сертификатом можно воспользоваться в течении семи месяцев с момента его получения.

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