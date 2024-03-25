Подмосковье 25 марта 2024, 12:24 Семья медсестры из Наро-Фоминска переехала в собственную квартиру по соципотеке Unsplash

Читать 360tv в

Медсестра из Наро-Фоминского городского округа приняла участие в программе «Социальная ипотека». Благодаря поддержке со стороны государства, она смогла приобрести собственное жилье.

Ксения Китова работает в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница». Ее стаж составляет порядка пяти лет. Специалист подчеркивает, что ей очень нравится помогать людям.

Реклама

«Я люблю постоянно развиваться, узнавать что-то новое, когда встречаются интересные случаи», — поделилась Ксения Китова.

О возможности приобрести собственную квартиру по социальной программе она узнала от коллег. Женщина подчеркивает, что необходимость в жилье стояла особенно остро, поскольку они с мужем готовились стать родителями.

Программа «Социальная ипотека» действует на территории Московской области с 2016 года. Она была запущена по инициативе губернатора. Принять участие в ней могут учителя, медики, молодые ученые и тренеры. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».