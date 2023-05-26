Подмосковье 26 мая 2023, 10:10 Семья из Воскресенска получила квартиру по программе улучшения жилищных условий

Читать 360tv в

Нуждающаяся в улучшении жилищных условий семья Светланы Сыч получила квартиру в Воскресенске. Сегодня в очереди на получение нового жилья — еще 447 семей.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил Светлане Сыч ключи от новой квартиры в микрорайоне Цемгигант. Женщина стала первым очередником из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий, получившим ключи за последние несколько лет.

Реклама

«Очень приятно, что мы начали давать квартиры нашим очередникам, выполняя поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева <…>. Порядка восьми лет не выделялись квартиры очередникам, мы сдвинули ситуацию с мертвой точки», — сказал Алексей Малкин.

Сегодня в Московской области максимально упростили систему подачи заявления на получение жилья. Это можно сделать через региональный портал госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».