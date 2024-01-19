Подмосковье 19 января 2024, 21:10 Семья из Волоколамска пригласила посетить стенд Подмосковья на выставке «Россия»

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Семья из Волоколамска посетила стенд Московской области на форуме «Россия» на ВДНХ. Карина Ерощенкова отметила высокий уровень организации и рекомендовала найти время, чтобы посмотреть выставку.

Карина Ерощенкова рассказала, что приехала специально, чтобы увидеть стенд Подмосковья.

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«Посмотрели прекрасные, интересные капсулы с нашими проектами, с достоянием нашего прекрасного древнего Подмосковья», — поделилась Карина Ерощенкова.

Женщина подчеркнула, что на стенде представлено большое количество активностей, включая мастер-классы и игры.

«Поиграли в игру, ребенок почувствовал себя управленцем. Сыграли прекрасную викторину, получили классные подарки. Еще прошли мастер-класс по тарелочке, тарелочку забрали себе домой. Спасибо огромное организаторам этого интересного стенда за такой интерактивный, интересный проект», — добавила женщина.

Она отметила, что приехала на выставку вместе с мамой и младшим сыном — все остались довольны. Кроме того, Карина Ерощенкова призвала найти время и посетить мероприятие.

«Приехала с семьей — с мамой и с младшим сыном. Все очень довольны, всем очень интересно. Всем рекомендую посетить выставку. Также открылся форум „Родные — Любимые“. Приходите, участвуйте и получайте удовольствие от просмотра и участия!» — подытожила Карина Ерощенкова.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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