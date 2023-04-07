07 апреля 2023, 11:36
Семью из Ступина признали лучшей промышленной трудовой династией Подмосковья
Трудовая династия из Ступина стала лучшей в номинации «Промышленность». Суммарный стаж работы семья Александровых-Егоровых-Ефремовых превышает 600 лет.
По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, в одной сфере в семье трудятся 30 человек.
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«Представители старших поколений имеют в своем арсенале множество наград: медалей, знаков отличия, благодарственных писем и почетных грамот», — сказала она.
Основателем династии стал Виктор Иванович, который в 1944 году работал столяром цеха на Ступинском металлургическом комбинате. Свой опыт он передал потомкам, помогая им развиваться и достигать профессиональных успехов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.
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Ступино
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