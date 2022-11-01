Семья из Реутова передала гумпомощь на передовую для ВС | 360°

01 ноября 2022, 18:27
Семья из Реутова передала гумпомощь на передовую для ВС
Семья из подмосковного Реутова собрала и передала гуманитарный груз на передовую бойцам Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Реутов еще ни разу не оставался в стороне, вот и сейчас — почти на передовую, в Херсонскую область, местные жители привезли обмундирование и продукты питания для военнослужащих 31-й гвардейской отдельной воздушной десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.
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В этот раз помощь собирала одна из неравнодушных семей Реутова. К сбору присоединились и их друзья.
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«Бойцы передают в Реутов огромные слова благодарности и отмечают, что все переданное приближает их к Победе!», — рассказал член семьи.
В Реутове продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для жителей новых субъектов страны. Продукты питания, одежду, канцелярские товары и многое другое можно принести в Фонд социальной поддержки населения на улице Новой и в Общественную палату городского округа на проспекте Мира.
Ранее Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные продолжают получать дополнительную экипировку.
Семья
Реутов
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