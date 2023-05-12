Подмосковье 12 мая 2023, 18:27 Семья из Пущина вошла в число лучших трудовых династий Подмосковья

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Семья Леоновых из Пущина заняла второе место на областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство». Об этом сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что всего в этом году в конкурсе приняли участие 37 трудовых династий.

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Семья Леоновых трудится на «Тепловодоканале». Основатель династии, Иван Николаевич, пришел на предприятие в 1973 году на должность монтажника наружных трубопроводов участка тепловых сетей. Он награжден почетной грамотой Академии наук СССР.

Сейчас четверо из семи членов семьи работают на предприятии. Кроме того, сыновья основателя династии, были награждены почетными грамотами министерства энергетики Московской области за многолетний труд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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