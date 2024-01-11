Подмосковье 11 января 2024, 14:02 Семья из Подольска улучшит жилищные условия благодаря госпрограмме Unsplash

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Семья Алдосовых из Подольска стала участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» госпрограммы Московской области «Жилище». В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что свидетельство о праве на получение соцвыплаты многодетная семья сможет купить просторную квартиру.

Воспользоваться условиями льготной программы могут многодетные семьи Подмосковья, которые воспитывают семь и более детей или в которых одновременно родилось три и более малышей. Благодаря свидетельству участники получат 100%-ую субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

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