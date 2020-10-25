Семья из Подмосковья рассказала об участии в испытаниях «Спутника-V»

Иван и Татьяна Марковы из Клина записались на участие в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник-V». Они рассказали, как чувствуют себя в качестве добровольцев, а также ответили на самые главные вопросы о прививке.

Сначала в добровольцы решил записаться Иван и подал заявку через сайт. Мы уже рассказывали о том, как ему вкололи вакцину и какие были последствия.

«Вот у меня вообще ничего! То есть ощущение от того, что поставили укол, и все», — рассказал Иван. Он отметил, что после вакцинации у него болела голова, но никаких других симптомов не было.

Татьяна решилась на прививку и подала заявку после того, как поняла: муж легко перенес вакцинацию и, возможно, получил антитела к коронавирусу. Ей сделали инъекцию 1 октября.

«Никаких болевых ощущений при введении самой вакцины, головокружение или другие побочные эффекты я на себе не ощутила. Страшно не было. Я надеялась на то, что у меня будет не плацебо, что у меня будет действительно вакцина», — рассказала Татьяна.

На вопрос, как прошли первые сутки, Татьяна ответила, что непросто.

«У меня поднялась температура выше 38 градусов. И все симптомы, как при гриппе, добавилась только ломота в груди», — отметила она.

Самое главное для добровольца — это вести электронный дневник своего состояния. Для этого нужно скачать приложение на телефон и вносить туда все симптомы, которые появляются.

«Как только я внесла информацию о том, что у меня есть побочный эффект, что у меня поднялась температура, со мной связались. Рекомендации давали, я у них уточняла, что можно, что нельзя», — пояснила Татьяна.

Однако симптомы продлились недолго — уже на следующий вечер неприятные ощущения пропали. Началась обычная жизнь: изолироваться после прививки не нужно. Можно ходить на работу и в магазин, соблюдая общие правила предосторожности.

Участница испытаний рассказала, что ей сделали прививку бесплатно и не заплатили никаких денег за участие в тестировании вакцины. Она рассказала, что выплаты предусмотрены лишь в том случае, если после прививки появятся побочные эффекты. При смерти застрахованного лица выплатят два миллиона рублей, при ухудшении здоровья, которое повлекло за собой инвалидность первой группы — 1,5 миллиона, второй группы — миллион, а третьей — 500 тысяч рублей.

Определить, подходите ли вы для участия в вакцинации или нет, помогут специалисты. Решение примет врач — после необходимых анализов и обследований.

«Первые данные о себе при подаче заявки на введение вакцины. За последние три месяца были ли какие-то болезни, если были, то какие. Что принимали, есть ли какие-то хронические заболевания, аллергические реакции», — рассказала она.

Когда и как узнать, что вам вкололи: плацебо или вакцину? Сдать кровь на антитела через две недели после второй инъекции. Если они есть, значит вы получили «Спутник V», а не пустышку.