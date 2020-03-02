Многодетная семья из Подмосковья подарила икону Матроны музею в Тульской области

Многодетная семья из Воскресенска подарила икону Матроны музею в Тульской области. Икона ручной работы обрамлена гжельской росписью, такой в музее еще не было.

В семье Попель пятеро детей. Младшему Денису только исполнилось шесть месяцев. Он самый младший ребенок в семье. Старшему Кириллу — 13. Всего у Евгении и Александра пятеро детей.

Источник фото: телеканал «360»

Дружная семья подарила икону Матроны Себинской музею икон в селе Себино в Тульской области.

«Муж с коллегой и с другом были в тех краях, и чисто случайно они туда попали. Зайдя в этот музей, они поняли, что нет в арсенале этого музея гжельской иконы, которой занимается наш кум и друг. Делает очень красивые иконы в окладе Гжели. Муж спросил сотрудников музея: примут ли они икону в дар? Они сказали, что, конечно же, примут», — рассказала Евгения Попель, многодетная мать.

Кум сделал икону в обрамлении гжельской росписи. Такого экземпляра в тульском музее Матроны точно еще не было.

Источник фото: телеканал «360»

«И вот, в один из прекрасных выходных, собрались мы все вместе. Взяли эту икону и поехали в Себино. И презентовали ее музею», — пояснила Евгения Попель.

Икону подарили, а затем 13-летний Кирилл и 11-летняя Полина окунулись в ледяную купель.

Семья подружилась с сотрудниками музея и таким образом укрепила связь между Московской и Тульской областями.

«Музей очень классный, люди очень приветливые. И музей бесплатный. Там пожертвования можно оставить при выходе», — отметила Евгения.

Евгения и ее супруг соблюдают пост. Дети к отказу от определенных продуктов еще не пришли. Но, Божьи заповеди, тем не менее, стараются соблюдать.

Источник фото: телеканал «360»

«Грешить нельзя. Нам на истории рассказывали: не грешить, не делать то, что Иисус запрещал делать. Не убивай, не завидуй», — поделилась знаниями Полина Попель.

Все дети семейства Попель — отзывчивые и приветливые, со своими простыми детскими интересами. У девочек — куклы и рисование. У Кирилла — уже более взрослое хобби. Он пробует писать и исполнять хип-хоп.

Родители не против таких экспериментов, и это правильно. Главное, то что их с детства приучают к добрым поступкам.