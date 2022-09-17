Семья из Мариуполя рассказала о проведенных в бомбоубежище месяцах и новой жизни в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 03:28 Поделиться Telegram

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Viber Семья из Мариуполя рассказала о проведенных в бомбоубежище месяцах и новой жизни в Подмосковье

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Корреспонденту «360» Елене Кононовой попалось на глаза видео, на котором маленькая девочка стоит посреди темного подвала и поет песню. Ей аплодируют пожилые, замотанные в куртки и тряпки женщины. Видео из Мариуполя. Съемочная группа «360» нашла девочку и ее семью и узнала, как они живут сейчас.

«Вот это видео в бомбоубежище, мы переселились в бомбоубежище, когда был прилет в дом, у нас. У нас там было около 14 человек, в одной комнате мы жили. Спали на стульях. На деревянных стеллажах», — рассказала жительница Мариуполя Ольга.

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Она вспоминает, что когда семья поехала домой, часть двора у них перегородили украинские военные, они не давали проехать. Бойцы ВСУ заселялись в школу, которая находилась рядом, рассказала женщина. Туда же завозили и технику.

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Сейчас Ольга и ее семья находятся в Подмосковье, в детском лагере «Мечта». Сюда они смогли попасть через губернатора региона Андрея Воробьева.

«Находимся мы в детском лагере Мечта. Мы попали сюда через губернатора Московской области [Андрея Воробьева]. Я звонила на горячую линию, у нас взяли заявку, вот и потом позвонили, одобрили, спасибо большое, здесь действительно хорошо принимают», — поделилась Ольга.

Перед интервью женщина разложила на тумбочке угощения — колбасу, яйца и красную рыбу. Сейчас она восхищается питанием в лагере. Муж Ольги нашел подработку. Вся семья подала документы на российское гражданство — по упрощенной процедуре ждать три месяца.

Дочь Ольги — та самая девочка, которая на видео пела в бомбоубежище — вспоминает, что еще недавно им приходилось готовить еду на костре.

«В бомбоубежище мы все готовили на костре, в бомбоубежище мы сидели с фонарями <…> А если побудешь на улице и зайдешь в бомбоубежище то там вообще темно, очень. И эти светильники не помогают. А вообще мы сидели со свечечками», — рассказала девочка.

Ребенок, просидевший три месяца в бомбоубежище, все равно пела свои любимые песни, отметила Ольга. После приезда в «Мечту» у девочки появилось много новых подруг, и она пошла в школу.

Мать Ольги осталась в родном городе. Они созваниваются каждый день по видеосвязи. Женщина показывает дочке, как сейчас выглядит Мариуполь.

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