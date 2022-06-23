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    23 июня 2022, 19:16

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад

    Анастасия Максимовских, Ксения Жеребцова, Мария Ицкова

    Жительница Луганской области Оксана Касьяненко взяла двух своих дочерей и уехала из родного Кировска в феврале. Что ждет семью, Оксана не знала. Только переживала за детей — чтобы хорошо устроились в школу. Женщина переехала в Сергиев Посад и поделилась с корреспондентом «360», как сложилась судьба ее семьи.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Начались обстрелы, и нас позвали — бросайте все и езжайте, не дай бог будет прилет. Мы 14-й год сидели там, конечно, в войну, так как ехать некуда было. Нас позвали, мы поехали», — говорит Оксана Касьяненко.

    Таким для Оксаны и ее детей был февраль. Тогда она поняла — дальше в родном Кировске оставаться опасно. Хотя за последние восемь лет они, казалось, уже ко всему привыкли.

    «Первый год, 14-й, 15-й тяжелый, а потом как-то свыклись. Ну были там какие-то обстрелы, прилеты, но такого сильного не было, ничего такого страшного», — вспоминает Оксана.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Поэтому на этот раз семья Касьяненко спешно перебралась в Подмосковье — и сестра родная живет недалеко, в Москве, и тут, в Сергиевом Посаде, Оксана смогла найти себе работу. Сейчас она трудится продавцом в продовольственном гипермаркете.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Я работаю продавцом, в мясном и рыбном отделе. Мне очень нравится работать продавцом, я в своей стихии нахожусь», — говорит Оксана.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, сначала директор гипермаркета, увидев скромную мягкую женщину, не сразу поверила, что Оксана с такой работой справится. Но время показало — под внешней кротостью скрывается большая сила.

    «Вы знаете, за такое короткое время она стала полноценным членом команды. Она настолько добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек, что кроме хороших слов и сказать-то нечего. Просто большая умничка», — отметила директор торгового комплекса Валентина Шляховая.

    И покупатели с директором тоже согласны.

    «Всегда очень внимательные здесь продавцы, которые обслуживают, персонал. Все покажут, все, что попросишь, расскажут», — делятся покупатели гипермаркета.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    А после рабочего дня Оксана скорее спешит на улицу — там ее уже традиционно встречают дочери.

    Семья из Луганска начала новую жизнь, переехав в Сергиев Посад | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    И это то самое, признается она, что дает ей силы жить и работать дальше. Пусть и вдали от родного дома.