Подмосковье 26 апреля 2023, 14:13 Семья из Королева заняла третье место в конкурсе «Лучшая трудовая династия» Министерство социального развития Подмосковья

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Семья Кривовых-Канаевых из Королева вошла в число лучших трудовых династий, заняв третье место в конкурсе в номинации «Промышленность».

«Эта семья внесла свой вклад в крайне важную сегодня отрасль — оборонно-промышленный комплекс страны и работающих ныне в АО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, — сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

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Основатель династии Александр Сергеевич начал работать на предприятии в годы Великой Отечественной войны. Он трудился там более 30 лет.

«Суммарный трудовой стаж династии Кривовых-Канаевых на сегодняшний день насчитывает более 500 лет и, надеюсь, будет продолжать расти», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Семья насчитывает 25 человек в пяти поколениях. В разные годы представители династии работали и продолжают трудиться на предприятии в разных профессиях — от младшего персонала до инженеров-конструкторов.

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