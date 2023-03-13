Подмосковье 13 марта 2023, 16:58 Семья из Ивантеевки взяла под опеку двух сирот из ДНР

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Алексей и Оксана Гусаковские из Ивантеевки взяли опекунство над детьми из ДНР. Теперь они воспитывают 10-летнюю Ксюшу и 13-летнего Артема.

Алексей и Оксана женаты шесть лет. Через год после свадьбы семья приняла решение взять под опеку Максима в возрасте пяти лет. Сейчас мальчику уже девять.

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«В прошлом году решили взять девочку, двое детей — я всегда об этом мечтала. Начали поиски. Нам предложили Ксюшу 10 лет, только у нее был еще брат Артем — 13 лет. Я согласилась сразу же», — рассказала Оксана.

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Она также отметила, что ребят привезли из зоны СВО очень быстро.

«Мы не считаем себя героями. Есть силы и желание вырастить наших детей достойными людьми», — сказал Алексей.

Дети, взятые под опеку из зон СВО, находятся под контролем государственных органов, так же как и другие сироты в России.

«Мы очень благодарны всем нашим приемным родителям, которые тогда шагнули с нами в неизвестность. Сейчас мы ездим в гости, смотрим, как устроились дети. Главное — дети обрели семью», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как выбирали семьи для сирот из ДНР. По его словам, детей пристраивали только к опытным родителям. Кандидатов проверяли на условия проживания и навыки общения с особенными ребятами.

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