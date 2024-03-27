Подмосковье 27 марта 2024, 23:46 Семья из городского округа Пушкинский собрала гумпомощь для бойцов СВО Телеканал «360»

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Светлана и Андрей Сакулины принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов спецоперации и жителей новых регионов. Все товары, предназначенные для военнослужащих, направляются в Софринскую бригаду.

Собранная помощь включает в себя не только предметы, необходимые для повседневной жизни и обеспечения безопасности бойцов, но и материалы для производства теплой одежды, такие как пряжа для вязания носков.

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Вклад в эту благородную инициативу внесли председатель совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула и уполномоченная главы округа Нина Ушакова. Они лично доставили окопные свечи, хирургические бахилы и пряжу.

Помимо поддержки бойцов, Светлана и Андрей также оказывают помощь госпиталям и мирным жителям на освобожденных территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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