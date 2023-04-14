Подмосковье 14 апреля 2023, 16:17 Семья из Электростали вошла в число лучших трудовых династий Подмосковья Фото: Сайт правительства Московской области

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Семья Монаховых-Здобновых из Электростали заняла второе место в конкурсе «Лучшая трудовая династия» в сфере промышленности в 2023 году. Ее трудовой стаж превышает 590 лет.

«Наше Подмосковье богато многолетними трудовыми династиями. Каждая династия — это гордость нашего региона. Династия Монаховых-Здобновых по праву среди лучших династий Подмосковья», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Династия из Электростали работала на машиностроительном заводе, а также на предприятии, производящем ядерное топливо для атомных электростанций. В ведомстве сообщили, что основателем семьи стал Монахов Василий Терентьевич. Он поступил на машиностроительный завод в 1950 году и проработал там около 30 лет. Глава династии — Здобнов Антон, правнук основателя, сейчас трудится инженером-технологом на заводе уже почти 25 лет.

Семья Монаховых-Здобновых насчитывает 25 человек в четырех поколениях. Все они работают на заводе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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