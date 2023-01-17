Подмосковье 17 января 2023, 10:18 Семья из Чехова открыла приют для пострадавших от домашнего насилия женщин

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Семья Патока из Чехова создала приют «Время перемен» для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ежегодно он спасает около 50 матерей с детьми.

Руководитель приюта — многодетная мама Наталья. Она профессиональный психолог и воспитывает 15 детей. Благотворительностью она занялась 19 лет назад, а семь лет назад к ней стали обращаться женщины. Сначала Наталья Патока давала им кров у себя дома, где пострадавшие жили и получали психологическую поддержку. Сейчас семья сдает в аренду квартиры, чтобы снимать для убежавших от насилия семей дом.

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Среди спасенных судеб — 32-летняя Наталья Клочкова. Вместе с детьми она сбежала от мужа-наркомана, который избивал ее.

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«Поначалу отношения были не очень, но мне казалось, что это нормально, потому что сама росла примерно в такой же семье. Потом родились дети, муж пристрастился к наркотикам, алкоголю, начал избивать. Долго терпела, но, когда родилась младшая дочка, за нее мне стало страшно. Тогда я поняла, что надо бежать», — поделилась она.

Спастись от мужа-тирана помогла знакомая, которая созвонилась с приютом. Чтобы вывезти женщину и детей, понадобился план.

«Я проснулась, муж спал рядом. Встала, разбудила детей, специально громко сказала, что мы пошли за хлебом. Детям было страшно, они не понимали, куда и зачем мы идем, и я не представляла, что нас ждет», — сказала женщина.

Сейчас семья начала новую жизнь — дети больше не вздрагивают от каждого громкого звука и не видят злого отца в каждом встречном. В приюте они прожили год, после чего встали на ноги и остались жить неподалеку.

Другая героиня печальной истории — Надежда. Из-за избиений мужа она получила вторую группу инвалидности и перестала видеть левым глазом. Сейчас женщина переехала в Тульскую область и сняла жилье вместе с тремя детьми.

«Таких женских судеб, к сожалению, много. Но безвыходных ситуаций не бывает. Любой женщине можно помочь», — заключила Наталья Патока.

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