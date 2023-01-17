17 января 2023, 10:18
Семья из Чехова открыла приют для пострадавших от домашнего насилия женщин
Семья Патока из Чехова создала приют «Время перемен» для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ежегодно он спасает около 50 матерей с детьми.
Руководитель приюта — многодетная мама Наталья. Она профессиональный психолог и воспитывает 15 детей. Благотворительностью она занялась 19 лет назад, а семь лет назад к ней стали обращаться женщины. Сначала Наталья Патока давала им кров у себя дома, где пострадавшие жили и получали психологическую поддержку. Сейчас семья сдает в аренду квартиры, чтобы снимать для убежавших от насилия семей дом.
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Среди спасенных судеб — 32-летняя Наталья Клочкова. Вместе с детьми она сбежала от мужа-наркомана, который избивал ее.
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«Поначалу отношения были не очень, но мне казалось, что это нормально, потому что сама росла примерно в такой же семье. Потом родились дети, муж пристрастился к наркотикам, алкоголю, начал избивать. Долго терпела, но, когда родилась младшая дочка, за нее мне стало страшно. Тогда я поняла, что надо бежать», — поделилась она.
Спастись от мужа-тирана помогла знакомая, которая созвонилась с приютом. Чтобы вывезти женщину и детей, понадобился план.
«Я проснулась, муж спал рядом. Встала, разбудила детей, специально громко сказала, что мы пошли за хлебом. Детям было страшно, они не понимали, куда и зачем мы идем, и я не представляла, что нас ждет», — сказала женщина.
Сейчас семья начала новую жизнь — дети больше не вздрагивают от каждого громкого звука и не видят злого отца в каждом встречном. В приюте они прожили год, после чего встали на ноги и остались жить неподалеку.
Другая героиня печальной истории — Надежда. Из-за избиений мужа она получила вторую группу инвалидности и перестала видеть левым глазом. Сейчас женщина переехала в Тульскую область и сняла жилье вместе с тремя детьми.
«Таких женских судеб, к сожалению, много. Но безвыходных ситуаций не бывает. Любой женщине можно помочь», — заключила Наталья Патока.
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