Подмосковье 18 апреля 2023, 12:47 Семья из Балашихи установила абсолютный рекорд России и мира по буксировке спецтехники Семейный альбом рекордсменов АНО «Дружина»

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Роман и Елена Новиковы из Балашихи установили рекорд России и мира по буксировке спецтехники. Супруги протянули на себе 80 тонн.

Соревнования прошли на Пригородной улице, строение 90. Помимо Новиковых, тяжелую технику двигали восемь атлетов. Пятеро из них установили рекорды России и мира.

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Роман «Коловрат» Новиков является мастером спорта международного класса России по становой тяге, чемпионом мира по пауэрлифтингу, рекордсменом страны и мира по буксировке различной тяжелой техники. Его супруга Елена также является мастером спорта международного класса по богатырскому многоборью, мастером спорта по пауэрлифтингу и тайскому боксу.

Пара посвятила рекорд военнослужащим в зоне СВО.

«Второй рекорд России и мира Роман установил один. Он протянул три тягача на жесткой сцепке, а это 100 тонн, на 11 метров!» — рассказала Елена Новикова.

Роман «Коловрат» посвятил этот рекорд 100-летию футбольного клуба «Динамо» из Москвы и спортивного общества «Динамо».

«Мы с супругой и сыном Святославом — активные болельщики ФК „Динамо“ Москва. Я болею с детства — с 1994 года», — заявил Роман «Коловрат».

Вместе с Романом и Еленой Новиковыми рекорды устанавливали и их воспитанники: Антон Никишин, Юлия Кошелева из микрорайона Железнодорожный, братья Евгений и Роман Грачевы из Москвы, Ольга Кулакова из Люберец и Сергей Швачко из Белоруссии.

Елена и Роман планируют и дальше развивать спортивное патриотически-богатырское движение «Дружина». Они открыли несколько региональных отделений в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Сирии и Египете.

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