Подмосковье 26 января 2023, 16:23 Семья гончаров из Коломны получила заказ на керамическую посуду для грузинских ресторанов

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Небольшая семейная мастерская из Коломны займется импортозамещением грузинской керамической посуды для ресторанов. Гончары уже начали работать над новым заказом.

Из-за введенных санкций многочисленные грузинские рестораны в Москве и Подмосковье больше не могут получать глиняную посуду из Тбилиси и других городов страны. Поэтому кастрюли, горшочки, кувшины, чаши и кеци для национальных блюд заказали в коломенской гончарной мастерской Завацких.

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Главный здесь — мастер гончарного дела Константин Завацкий. Анастасия — скульптор и художник по художественной лепке. Сын Алексей — начинающий гончар, а его молодая жена — художник по глине.

Соблюдение старорусской гончарной технологии, красная глина из Гжели и искусство художников позволяют коломенским гончарам делать посуду не только прочной, но и эксклюзивной. Кувшины и горшки для грузинских ресторанов украшают национальным орнаментом, узорами и рисунками виноградной лозы.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.

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