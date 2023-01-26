26 января 2023, 16:23
Семья гончаров из Коломны получила заказ на керамическую посуду для грузинских ресторанов
Небольшая семейная мастерская из Коломны займется импортозамещением грузинской керамической посуды для ресторанов. Гончары уже начали работать над новым заказом.
Из-за введенных санкций многочисленные грузинские рестораны в Москве и Подмосковье больше не могут получать глиняную посуду из Тбилиси и других городов страны. Поэтому кастрюли, горшочки, кувшины, чаши и кеци для национальных блюд заказали в коломенской гончарной мастерской Завацких.
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Главный здесь — мастер гончарного дела Константин Завацкий. Анастасия — скульптор и художник по художественной лепке. Сын Алексей — начинающий гончар, а его молодая жена — художник по глине.
Соблюдение старорусской гончарной технологии, красная глина из Гжели и искусство художников позволяют коломенским гончарам делать посуду не только прочной, но и эксклюзивной. Кувшины и горшки для грузинских ресторанов украшают национальным орнаментом, узорами и рисунками виноградной лозы.
«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.
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