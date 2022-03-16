Семья фермеров из Чехова решила полгода не повышать цены на свою продукцию

Фермеры из городского округа Чехов решили заморозить цены на продукцию на ближайшие полгода и призвали сделать это и остальные хозяйства. Разбираться в ценообразовании и пробовать авторский сыр отправился корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

У семьи Коваленко бизнес начинался с одной коровы два с половиной года назад. Константин Коваленко с женой Валерией с тремя детьми бросили городскую жизнь и занялись сельским хозяйством. Одна корова превратилась в стадо из 56 голов. Также у них появились овцы, козы, куры, лошади. И муж, и жена — выпускники МГУ. Лера закончила факультет социологии, владеет тремя языками, у Кости за плечами — философский факультет.

Источник фото: телеканал «360»

Коваленко производят молоко, кефир, ряженку, йогурты, сметану и, конечно, сыр. Всего более 30 сортов. Начиная от молодых — типа адыгейского или моцареллы и заканчивая выдержанными сортами — например, грюэра.

Источник фото: телеканал «360»

«Некоторые сыры действительно мы придумываем. То есть играем с какими-то заквасками. Например, качота классическая обычно без глазков. А вот эта качота с глазками. У нее глазки больше, потому что мы добавляем «пропионо» — кислые бактерии, которые обычно идут в такие сыры, как швейцарский маасдам. У нас есть авторские сорта», — рассказала Валерия Коваленко.

Источник фото: телеканал «360»

На ферме, помимо хозяев, работает еще 6 человек. Молока много, удои хорошие даже зимой — только успевай перерабатывать.

Возможности предприятия позволяют в день перерабатывать до тонны молока. Но только рабочих рук не хватает.

«В ближайшее время нам нужны дояры, нам нужны скотники. Заработная плата 35-40 тысяч рублей, с проживанием здесь, с душем, туалетом и всем необходимым», — сказал Константин Коваленко.

Источник фото: телеканал «360»

Еще и сыром накормят роскошным, конечно. На любой вкус: хотите классический, хотите — для настоящих гурманов с травами и специями.

Сейчас, в непростые для экономики и бизнеса времена, Константин Коваленко создал декларацию, в которой он предлагает заморозить цены на свои продукты на полгода. И предлагает присоединиться к ней другим фермерам.

«У меня тут появился личный повод. Потому что, когда покупали корма, я столкнулся с тем, что поставщик кормов мне поднял цены на некоторые позиции в два раза. Я спрашиваю — а что произошло такого страшного, почему у тебя цены так выросли? Он мне говорит — ну кризис же, кризис», — рассказывает Константин.

Источник фото: телеканал «360»

Коваленко считает, что кризис в первую очередь в головах. Время сейчас тяжелое, но если каждый будет хапать, как в последний раз, то и вправду все посыпется. А вот если попробовать отнестись друг к другу и к своим клиентам в том числе по-человечески, то из этого может что-то получиться.

«За это время к нам присоединилось порядка пяти моих коллег-фермеров, поставщиков. Сейчас мне привезут сено, новый поставщик, по нормальной человеческой цене», — сказал фермер.

Источник фото: телеканал «360»

У Константина и Валерии несколько своих точек по продаже фермерской продукции. Литр молока стоит 120 рублей, поллитра йогурта — 90, килограмм творога — 470, килограмм сыра от 800 рублей и выше, в зависимости от сорта.

«Мы в октябре меняли цены в последний раз. Это был октябрь 2021 года, когда немножко подорожали корма. И декларируем, что не будем их менять полгода», — заверил Константин Коваленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в области нет предпосылок для дефицита продуктов в магазинах. Также глава региона сообщил, что подмосковным компаниям предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки.