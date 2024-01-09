Подмосковье 09 января 2024, 16:23 Семья бойца СВО из Балашихи встретилась с президентом Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Семья Махониных из Балашихи приняла участие во встрече с президентом. Мероприятие с родственниками участников спецоперации прошло в Ново-Огорево.

Супруга погибшего на специальной военной операции Леонида Махонина вместе с двумя сыновьями приехала на встречу с Владимиром Путиным. Наталья Махонина также является советником главы Балашихи и возглавляет местный Комитет семей воинов Отечества. Она вместе с единомышленниками помогает жителям, который тоже потеряли близких в ходе спецоперации.

Реклама

Президент сказал семьям слова поддержки и поздравил с Рождеством. Наталья обратилась к президенту с просьбой помочь наладить комитету связь с Министерством обороны, чтобы решить вопросы по выплатам родственникам погибших бойцов.

Ранее сын Натальи уже встречался с президентом страны в День народного единства. Егор учится в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск национальной гвардии.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников СВО в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».