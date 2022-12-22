Подмосковье 22 декабря 2022, 22:29 Семья беженцев из Белгородской области обрела новый дом в Лосино-Петровском

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Жительница села Таврово-4 Белгородской области Ирина Кленовская вместе с тремя детьми и свекровью приехала в Подмосковье в конце октября. Их разместили в лагере «Юнармеец» в городском округе Лосино-Петровский. Центр соцзащиты и отдел образования городского округа Лосино-Петровский помогли устроить старших детей в школу, а младшего скоро определят в детский сад.

Главной причиной переезда в Подмосковье для временного расселения Ирина Кленовская назвала безопасность своих детей.

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«К сожалению, у нас очень много диверсантов, которые совершают ужасные поступки, закладывают в игрушки взрывные устройства», — поделилась Ирина Кленовская.

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Женщина поделилась, что они приехали в самом первом поезде, который отправили в Московскую область, здесь их поселили в «Юнармеец».

«Мы из Белгородского района, а свекровь — из Шебекинского. Так как мы вместе ехали, нас в один лагерь отправили», — рассказала Ирина.

Сейчас женщина с семьей решили остаться в Лосино-Петровском, сняли квартиру, приобретают мебель и налаживают быт. У Ирины в Таврово-4 остался небольшой бизнес. Муж пока еще работает в Белгородской области, но сейчас в отпуске и приехал к семье.

«Приняли решение пока остаться здесь, а дальше видно будет. В целом принимают нас тут хорошо, если обращаешься, стараются помогать», — поделилась женщина.

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