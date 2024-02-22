Подмосковье 22 февраля 2024, 13:52 Семинары для руководителей школьных театров прошли в Подмосковье Проект «Театральный поединок»

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Семинары для руководителей школьных театров прошли в четырех городских округах Московской области. Провели мастер-классы для молодых наставников из Электростали, Жуковского, Реутова и Одинцовского известные актеры и режиссеры театра и кино.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, семинары проходили в рамках молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига».

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Провели занятия для руководителей детских театров актер Валерий Опенкин, режиссер, педагог по актерской импровизации, автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин, старший преподаватель дирекции образовательных программ МГПУ и ГИТИСа Татьяна Климова и другие.

Впереди основной этап молодежного проекта, в котором примут участие 40 школьных театров, а кастинги для юных актеров пройдут 24 и 25 февраля и 2 и 3 марта в городских округах Химки, Ленинский, Люберцы, Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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