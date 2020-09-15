Спорт, дружба и дисциплина. Семинар участников патриотических клубов прошел в Одинцовском округе

Шестой семинар участников военно-патриотических движений Подмосковья прошел в Одинцовском округе. Юнармейцы прошли строевую подготовку, посетили мастер-классы и познакомились с интересными людьми.

Ребята из Юнармии на семинаре были заняты каждую минуту. В программе: тренировки, мастер-классы и практические занятия, лекции.

На этот семинар к юнармейцам приехала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. На встрече подняли вечную тему — отношения с родителями.

«Это может быть очень глубоко в душе, но родители тоже нуждаются в поддержке, в любви своих детей, чтобы с ними тоже говорили, чтобы они могли в чем-то открыться», — отметила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребёнка Московской области.

Поэтому важно не терять контакт с родителями. Ведь позвонить маме и папе очень просто. А они благодаря звонку смогут меньше переживать за свое чадо.

Патриотическое движение — это устав, дисциплина и спорт. Программа семинара для участников детско-юношеских военно-патриотических движений Московской области составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в различных дисциплинах в игровой форме. Такие семинары учат понимать, слушать и слышать друг друга, работать в команде.