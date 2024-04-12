Подмосковье 12 апреля 2024, 14:20 Семинар тренеров по футболу прошел в Одинцове Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Читать 360tv в

Рабочая встреча тренеров спортивной школы «Одинцово» и профессионального футбольного клуба «Центральный спортивный клуб армии» прошла в Одинцове 11 апреля. Специалисты, работающие с молодыми футболистами, обменялись опытом в преддверии сезона.

Участие в семинаре приняли более 100 специалистов.

Реклама

«Встреча проводилась в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на объектах муниципального автономного учреждения спорта „Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс“», — уточнил директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Профессионалы, работающие с футбольной молодежью, прослушали теоретический курс и посетили открытое методическое занятие с футболистами спортивной школы «Одинцово» из группы 2014 года рождения. Все собравшиеся получили сертификаты установленного образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».