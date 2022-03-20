Семинар по земельному праву провели для садоводов из Щелкова

Для садоводов из Щелкова провели семинар об изменениях в земельном законодательстве. Один из главных вопросов для дачников было оформление капитальных построек на земельных участках.

На вопросы жителей отвечали председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, землепользованию и экологии Владимир Шапкин, заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Также на семинаре присутствовала заместитель главы администрации городского округа Щелково Елена Суслина.

«Сейчас процесс очень простой. Приглашается кадастровый инженер по земельному участку, представитель от БТИ, подготавливается соответствующая документация и по капитальному строительству, и по земельному участку, оформляется и регистрируется. Все достаточно просто», — сказал Шапкин.

Лавряков отметил, что защитить свою недвижимость очень важно с точки зрения роста цен на стройматериалы, плюс зарегистрированный дом защищен с точки зрения изъятия, а в случае какого-либо ЧП владелец может рассчитывать на компенсацию убытков.

Регистрация построек на земельных участках — это и возможность застраховать свое имущество. И в настоящее время этот момент очень важен еще и потому, что при необходимом пакете документов собственник может участвовать в программе социальной газификации, которая проходит в Московской области.

Кроме того, в этом году владельцев жилья ждут сразу несколько нововведений. Среди них продление дачной амнистии, установка интеллектуальных счетчиков электроэнергии и массовая кадастровая переоценка земельных участков.