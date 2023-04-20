Подмосковье 20 апреля 2023, 11:58 Семинар по теме выхода на зарубежные рынки пройдет для предпринимателей Подмосковья

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Очередной этап акселератора «Экспортный форсаж» стартует в Подмосковье. В рамках нового модуля предприниматели узнают об особенностях работы на зарубежных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучающая программа подойдет тем, кто хочет выйти на экспорт, но не знает, с чего начать. За компанией будет закреплен индивидуальный наставник, сертифицированный школой экспорта РЭЦ, который поможет составить план действий и реализовать его. По итогу компания получит возможность подписать первый экспортный контракт.

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Мероприятие пройдет в очном формате 27 и 28 апреля в 10:00 по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, корпус 1, секция В, 11-й этаж.

Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (919) 855-94-43. Оставить заявку на участие необходимо по ссылке.

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