Подмосковье 14 апреля 2023, 09:27 Семинар по противодействию коррупции прошел в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Семинар о противодействии коррупции для глав округов провела организация дополнительного профессионального образования «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения». Участники прошли тестирование, которое показало их уровень знаний.

Наибольший уровень знаний показали главы Люберец, Сергиева Посада, Раменского и Подольска. Результаты теста и вопросы сотрудничества с представителями университетом обсудили в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Ведомства продолжат совместную работу по обучению госслужащих для профилактики коррупции.

Реклама

Обучение организовали по поручению губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».