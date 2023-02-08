Подмосковье 08 февраля 2023, 22:31 Семинар по налоговым изменениям в Химках проведут для предпринимателей Подмосковья

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В Химках 9 февраля пройдет бесплатный семинар для предпринимателей Московской области «Единый налоговый счет». Коммерсантам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве.

Также во время встречи бизнесмены узнают о мерах поддержки и услугах центра «Мой бизнес». Желающие смогут задать спикерам вопросы.

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Перед коммерсантами выступят представители проекта «Мой бизнес», ФНС и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Химкам, Лобне и Долгопрудном.

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Семинар пройдет в коворкинг-центре «Старт» на Союзной улице, 3. Начало запланировано на 11:00. Зарегистрироваться на встречу можно поссылке.

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