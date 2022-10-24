Семинар по экологической грамотности провели для молодежи в Дмитрове | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:46 Семинар по экологической грамотности провели для молодежи в Дмитрове

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Ассоциация общественного контроля по обращению с отходами по Подмосковью продолжает проводить выездные семинары по экологии, на которые приглашают жителей Московской области. В целом активная работа по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется в регионе еще с 2019 года. За это время удалось закрыть вообще все мусорные полигоны. Перерабатывать отходы стали еще 11 новейших предприятий, которые работают по самым современным технологиям.

«Это один из шагов региона на пути к главной цели — нулевому захоронению отходов, — подчеркнул Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. — Свыше 8 млн тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение».

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Еще одно мероприятие в этой сфере прошло в Подмосковье совсем недавно, в Дмитрове. В университете «Дубна» рассказывали очень важные вещи. Например, о том, как в России в последнее время меняется законодательство в данной сфере, что такое «мусорная реформа», какие именно у нее цели и как она собирается в нашей стране развиваться.

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В самой ассоциации говорят, что к семинарам, на которые приходит молодежь, нужно подходить с особенной ответственностью. Молодому поколению особенно интересные такие темы, они всегда готовы задать множество интересующих их вопросов.