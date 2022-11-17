17 ноября 2022, 13:41
Семинар по экологической грамотности прошел в Рузе
Семинар «Экологическая грамотность — важный фактор в развитии Подмосковья» прошел в Рузе. В Центре культуры и искусств жителям рассказали, как правильно сортировать отходы, почему баки для сбора мусора разных цветов, как остановить незаконную рубку леса и многое другое.
Семинары по экологической грамотности проходят уже четвертый год подряд под эгидой Ассоциации общественного контроля и при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья.
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«В Рузе у нас очень большой актив — 14 общественных инспекторов. Руза на сегодняшний день лидирует среди 60 городских округов Московской области именно в направлении экология», — рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью Лилия Белова.
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В конце семинара участники прошли тестирование на знание основ природопользования и экологической грамотности. Всем ответившим на вопросы теста вручили сертификаты и памятный сувенир — рюкзак из переработанного сырья.
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Руза
Экология
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