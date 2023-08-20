Подмосковье 20 августа 2023, 03:30 Семинар по борьбе с допингом прошел в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Российское антидопинговое агентство «Русада» провело научно-методический семинар для ответственных за предотвращение применения запрещенных препаратов и борьбу с ним в спортучреждениях Подмосковья. К обсуждениям присоединились 23 организации региона, среди которых медперсонал и тренерские штабы.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, в течение двух дней работники «Русада» подробно рассказали о деятельности агентства и познакомили с рабочими методами по борьбе с допингом. Участникам предоставили модель плана по разработке информационно-образовательных бесед со спортсменами.

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В конце семинара специалисты прошли тестирование, по итогам которого вручили сертификаты за успешное прохождение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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