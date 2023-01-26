Подмосковье 26 января 2023, 13:10 Семинар об открытии бизнеса пройдет в Мытищах

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В Мытищах 27 января пройдет семинар «Не бойся быть предпринимателем». Специалисты подмосковного центра «Мой бизнес» расскажут всем желающим, как открыть свое дело.

Участникам встречи расскажут, как правильно составить и сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность. Также будущие стартаперы узнают о мерах поддержки предпринимателей в Московской области.

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Семинар пройдет в доме № 30/1 на Новомытищинском проспекте в коворкинге «Старт». Начало в три часа дня, вход на мероприятие свободный.

Отметим, встреча запланирована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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