Подмосковье 07 февраля 2024, 16:16 Семинар об изменениях законодательства в области охраны труда прошел в Балашихе пресс-служба администарции городского округа Балашиха

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Заместитель руководителя Центра занятости населения Московской области Ольга Пугачева выступила в Балашихе с лекциями об изменениях в законодательстве в области охраны труда. Семинар провели для представителей предприятий городского округа.

На встрече обсудили меры поддержки работодателей и субсидии при найме работников. Также поговорили про систему охраны труда, последние изменения в законодательстве, разобрали основные ошибки работодателей и особенности системы управления.

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Подобные семинары по охране труда с предприятиями проводят в Балашихе с 2007 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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