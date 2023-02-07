Подмосковье 07 февраля 2023, 10:05 Семинар о вступлении в реестр социальных предприятий пройдет в Подмосковье 9 февраля

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Предприниматели Подмосковья смогут узнать о том, как вступить в реестр социальных предприятий на бесплатном семинаре 9 февраля. Мероприятие проведет центр «Мой бизнес».

В коворкинг-центре «Пехорка» в Балашихе предпринимателям расскажут о том, как получить статус социального предприятия и о мерах поддержки такого бизнеса, в том числе — о льготных микрозаймах.

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Встреча начнется в 11:00.

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