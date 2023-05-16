Подмосковье 16 мая 2023, 12:25 Семинар о цифровой безопасности провели для педагогов Подмосковья АСОУ

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В Московской области организовали семинар «Цифровая компетентность и вопросы безопасности в цифровом мире». В нем поучаствовали педагоги и педагоги-психологи Москвы и Московской области, сообщили в региональном министерстве образования.

Мероприятие провели на базе Академии социального образования. Его организовали Фонд развития Интернет, Центр мониторинга рисков и социально-психологической помощи АСОУ при поддержке факультета психологии МГУ имени Ломоносова.

«Участники обсуждали теоретические и прикладные вопросы, связанные с проблемами цифровой социализации, безопасности цифрового детства и цифровизации образования», — уточнили в ведомстве.

Также педагогам рассказали о профилактике столкновения с онлайн-рисками и познакомили с методами повышения цифровой компетентности детей, подростков и взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет 2,2 тысячи детей.

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