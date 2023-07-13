Подмосковье 13 июля 2023, 14:50 Семинар о роли профсоюзов в развитии здравоохранения прошел в Подмосковье МООП РЗ РФ

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Врачи из Подмосковья приняли участие в семинаре по сплочению и командообразованию. На нем также рассказали о роли профсоюзов для молодых сотрудников здравоохранения.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, молодые медики часто сталкиваются с разными трудностями в работе. С ними им помогает справиться поддержка и сотрудничество Минздрава региона с Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения. Замглавы ведомства Максим Максимов отметил, что молодежь получает заметную поддержку через разные мероприятия и программы.

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«Среди них можно выделить программы „Приведи друга“, компенсацию аренды жилья и наставничество. Эти и другие инициативы позволяют молодым специалистам успешно начать свою карьеру и получить необходимую поддержку в процессе профессионального роста. Ключевую роль в этой системе играет сотрудничество с профсоюзом», — отметил он.

Так, в Подмосковье прошло обучение молодежи — на семинаре рассказали о внедрении упражнений на сплочение и командообразование, которые помогают прочувствовать значимость совместной работы. Также на мероприятии прошел круглый стол о партнерстве в сфере реализации молодежной политики.

Как отметила председатель молодежного совета Минздрава Подмосковья Наталья Замчалова, для поддержки молодых медиков были разработаны и приняты положения о материальной помощи.

«Первичная организация одержала победу в конкурсе „Лучшая профсоюзная агитационная печатная продукция“, создан информационный стенд, специально для мессенджеров изготовлены креативные медицинские стикеры. Члены профсоюза получают уведомления о различных культурных мероприятиях, регулярно участвуют в профсоюзных квизах», — добавила она.

На мероприятии также выступил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Он подчеркнул, что профсоюз дает молодежи возможность проявить себя и получить уникальный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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