Подмосковье 13 декабря 2023, 13:19 Семинар о развитии социального предпринимательства прошел в Долгопрудном Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Семинар на тему социального предпринимательства прошел в Долгопрудном в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». В нем приняли участие свыше 120 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, встреча прошла как онлайн, так и очно. На ней обсудили развитие социального предпринимательства, меры поддержки и актуальные тренды. Так, предприниматели подняли темы взаимодействия с органами власти, трудоустройства людей с ОВЗ, развитие частного образования и многое другое.

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Кроме того, участники представили свои проекты и успешные кейсы, поделились опытом и поделились мнениями о способах развития социального предпринимательства.

Узнать подробнее о форуме и записаться на подходящую встречу можно по ссылке.

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