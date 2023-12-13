13 декабря 2023, 13:19
Семинар о развитии социального предпринимательства прошел в Долгопрудном
Семинар на тему социального предпринимательства прошел в Долгопрудном в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». В нем приняли участие свыше 120 человек.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, встреча прошла как онлайн, так и очно. На ней обсудили развитие социального предпринимательства, меры поддержки и актуальные тренды. Так, предприниматели подняли темы взаимодействия с органами власти, трудоустройства людей с ОВЗ, развитие частного образования и многое другое.
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Кроме того, участники представили свои проекты и успешные кейсы, поделились опытом и поделились мнениями о способах развития социального предпринимательства.
Узнать подробнее о форуме и записаться на подходящую встречу можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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