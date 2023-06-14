Подмосковье 14 июня 2023, 16:52 Семинар о развитии дошкольников собрал в Химках педагогов из 17 округов Подмосковья

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Семинар по организации развивающей среды в детских садах прошел в Химках. Участие в нем приняли специалисты из 17 округов Подмосковья.

Обучающий семинар организовал клуб «Воспитатель Подмосковья». Педагоги узнали о современных методиках работы с детьми и на практике познакомились с развивающими играми.

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Опытом с коллегами поделилась победительница всероссийского конкурса «Воспитатель года России» — старший воспитатель детского сада «Котенок» в Химках Анастасия Шлемко.

«У нас проходит дискуссионная площадка в рамках работы клуба „Воспитатель Подмосковья“. <…> Сегодня мы погружаем коллег в организацию среды детского сада. Не только в группах, холлах, но и на верандах, которые позволяют нам проводить полезные и развивающие прогулки с детьми», — рассказала Анастасия.

Городской депутат и заведующая детским садом № 25 Юлия Мамай отметила, что Химки входят в число округов — лидеров по развитию дошкольного образования. Подобные семинары проводятся здесь уже седьмой раз.

По словам лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова, детские сады в Химках участвуют в программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль». Так, взрослые могут прийти в дошкольное учреждение, чтобы проверить качество питания и попробовать блюда, которые подают детям.

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