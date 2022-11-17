Подмосковье 17 ноября 2022, 13:08 Семинар о преимуществах самозанятости пройдет для студентов-инвалидов в Реутове

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В Подмосковье, в Реутове, состоится семинар-практикум, на котором участникам расскажут, как грамотно и быстро стать самозанятым. На мероприятие пригласят выпускников профессиональных образовательных организаций Московской области, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

Организатором семинара выступит центр «Мой бизнес», Центр профессиональной опережающей подготовки Московской области, Международный центр профессионального образования глухих и слабослышащих DeafSkills.

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В ходе мероприятия обсудят все основные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении статуса самозанятого. Участникам расскажут, как проходит сама процедура, какие преимущества могут быть после оформления такого статуса и с какими ограничениями при этом придется столкнуться. Кроме того, потенциальным самозанятым жителям Подмосковья расскажут, какими мерами поддержки они потом смогут пользоваться и как грамотно подойти к своему первому участию в закупках.

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Встреча пройдет по адресу город Реутов, Юбилейный проспект, дом 58. Она начнется в 14:00.