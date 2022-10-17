Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске | 360°

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Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

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Новые требования к работе племенных предприятий, которые вступают в силу со следующего года, обсудили во время семинара в АО «Московское» в Ногинске. Об изменениях рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

С 2023 года меняются минимальные требования по поголовью в племенных хозяйствах Подмосковья. Также, им теперь будет необходимо принимать участие в выставках, выводках, аукционах. Для техников по племенному делу теперь обязательно нужно иметь ветеринарное или зоотехническое образование. С полным списком новых требований можно ознакомиться в приказе Минсельхоза России № 336 от 2 июня 2022 года.

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Во время семинара эксперты обсудили разные вопросы и предложения по улучшению племенной работы в регионе. Не обошли стороной и цифровизацию отрасли и создание единой базы данных высокопродуктивных животных. Ранее стало известно, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева научные организации и вузы Подмосковья смогут получить гранты на развитие племенного животноводства.

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Специалистам продемонстрировали 28 высококачественных быков голштинской, симментальской, монбельярдской, бурой швицкой, красной датской и абердин-ангусской пород, принадлежащих АО «Московское».

Сельское хозяйство

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