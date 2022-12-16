Подмосковье 16 декабря 2022, 20:18 Семинар о порядке составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности прошел в Подмосковье

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Министерство экономики и финансов Московской области провело совещание — семинар «О порядке составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2022 год, квартальной и месячной отчетности в 2023 году». В рамках мероприятия обсудили порядок завершения операций по исполнению бюджета региона в текущем финансовом году, а также особенности организации его исполнения в 2023 году.

В семинаре приняли участие представители бухгалтерских служб главных распорядителей средств бюджета, финансовых органов муниципальных образований региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.

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Участники мероприятия приняли необходимые меры для ускорения в 2023 году доведения бюджетных средств до подрядчиков, поставщиков и производителей при исполнении ими контрактов. Также было принято решение увеличить до 3 миллионов рублей минимальный порог цены контракта субподряда, при котором средства бюджета Московской области подлежат казначейскому сопровождению Федеральным казначейством.

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Случаи осуществления министерством казначейского сопровождения не изменились. Под казначейское сопровождение попадают только авансы по госконтрактам с ценой более 50 миллионов рублей, предметом которых является строительство, а аванс составляет не более 10% и подрядчиком не представлено обеспечение исполнения контракта в размере аванса.

Особое внимание будет уделено исполнению долгосрочных и дорогостоящих контрактов, предметом которых одновременно является подготовка проектной документации и выполнение работ по строительству. В 2023 году подрядчик сможет приступить к началу выполнения этих работ только после завершения подготовки проектной документации и ряда других факторов.

Отмечается, что данный механизм относится только к новым проектам, работы на действующих объектах будут финансировать в прежнем режиме.

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