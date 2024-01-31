Подмосковье 31 января 2024, 13:28 Семинар о международных валютных платежах пройдет для экспортеров в Подмосковье Unsplash

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Семинар «Международные валютные платежи — новые решения и возможности» пройдет в Подмосковье 6 февраля. Организатор образовательного мероприятия — Фонд поддержки ВЭД Московской области.

Спикерами выступят: начальник управления операций на финансовых рынках и управления ресурсами АО «Газпромбанк» Владимир Курстак, начальник отдела сопровождения валютных операций АО «Газпромбанк» Валентина Рыбалкина, а также директор департамента торгового финансирования и документарного бизнеса АО «Газпромбанк» Михаил Рыбин.

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Чтобы принять участие в семинаре, необходимо зарегистрироваться до 17:00 5 февраля на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

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