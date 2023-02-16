Подмосковье 16 февраля 2023, 17:10 Семинар о мерах поддержки бизнеса пройдет во Фрязине 21 февраля

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Семинар по вопросам мер поддержки бизнеса пройдет во Фрязине 21 февраля. Участникам расскажут о том, как получить помощь и развить свое дело.

Спикерами встречи станут специалисты центра «Мой бизнес» и Московского областного фонда микрофинансирования. Они расскажут о едином налоговом платеже, льготных займах, мерах поддержки и образовательных программах для предпринимателей.

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Мероприятие организует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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