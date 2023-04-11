Подмосковье 11 апреля 2023, 17:34 Семинар о контроле комунальных закупок провели для инспекторов ГУСТ в Подмосковье Пресс-служба ГУСТ

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Главное управление содержания территорий провело обучающий семинар для сотрудников территориальных отделов ведомства. Им рассказали о мониторинге закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд.

Спикером семинара стал замглавы ведомства Никита Анашкин. Он рассказал коллегам о закупках в муниципальных учреждениях и разобрал каждый этап процедуры. Кроме того, инспекторы узнали о том, как пользоваться порталом «ЕИС в сфере закупок» и анализировать работу коммунальных служб.

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«На примере одной из организаций региона мы рассмотрели план-график закупок, научились работать в реестре закупок и контрактов, а также выявлять закупки, не относящиеся к содержанию дворовых территорий и общественных пространств. Каждый гражданин имеет доступ к сайту, это открытый ресурс, а пользоваться им легко и удобно», — добавил он.

Обучение работе с порталом продолжат в регионе. Это поможет инспекторам выявлять больше случаев нерационального расхода средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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