Подмосковье 15 декабря 2023, 17:54 Семинар на тему развития предпринимательства прошел в Жуковском Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Семинар на тему развития малого и среднего предпринимательства прошел в Жуковском в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». В нем приняли участие около 130 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, встреча прошла в очном и онлайн форматах. В ней участвовали представители банков, франшиз, администраций округов, а также торгово-промышленной палаты и рекрутинговых компаний.

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На семинаре обсудили стратегии развития бизнеса, философию предпринимательства, работу в соцсетях и многое другое. Спикеры представили свои проекты и поделились опытом.

Узнать подробнее о форуме можно по ссылке.

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