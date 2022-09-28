Семинар «Доброе дело» прошел в Балашихе для волонтеров | 360°

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Семинар «Доброе дело» прошел в Балашихе для волонтеров

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Чтобы обсудить инициативы и поделиться опытом, волонтеры со всей Московской области приехали в Балашиху. На встрече в числе прочих поднимали вопрос привлечения бизнеса в волонтерство.

Главными темами семинара стали: работа волонтеров в муниципальных пунктах сбора гуманитарной помощи и в региональном распределительном центре.

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«Сегодня в Балашихе представители сорока муниципалитетов. Каждый привез опыт своей собственной работы, всем есть чему друг у друга научится. Это очень дорогого стоит. Мне бы хотелось поблагодарить Министерство информационных и социальных коммуникаций правительства Московской области за то, что они нас объединяют» — рассказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

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Спикеры из Балашихи, Дмитрова и Домодедово поделились с участниками опытом того, как проходят сборы гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий в области.

Акция «Доброе дело» стартовала в Подмосковье весной 2022 года. В школах Подмосковья открылись пункты приема гуманитарной помощи для детей Донбасса. Каждый желающий может передать ребятам из Донбасса игрушки, сладости, детские книги, рисунок или открытку.

Волонтеры

Балашиха

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